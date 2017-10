Trump-Team soll Beweise für sexuelle Belästigung vorlegen

Laut der Anordnung des New Yorker Gerichts, die von der Online-Seite “Buzzfeed News” am Sonntag veröffentlicht wurde, muss das Team zudem sämtliche während der Kampagne aufgetauchten Dokumente zu Frauen herausgeben, die Trump vorwerfen, “sie unsittlich berührt zu haben”.

An sich gedrückt und an die Brust gegriffen

Auch Trumps Reaktionen und Antworten auf derartige Vorwürfe muss sein Wahlkampfteam demnach vorlegen. Zervos hatte im Jänner Klage eingereicht. Die ehemalige Kandidatin von “The Apprentice” wirft Trump vor, sie 2007 bei einem Termin in einem Hotel sexuell bedrängt zu haben. Bei dem Gespräch in Beverly Hills, bei dem es eigentlich um einen Job für sie gehen sollte, habe Trump sich gegen ihren Willen an sie gedrückt und ihr an die Brust gegriffen.

“Lügner und Frauenfeind”

Trump hatte die Vorwürfe und ähnliche Schilderungen anderer Frauen als “Lügen” zurückgewiesen. In der Verleumdungsklage heißt es, Trump sei “besessen” davon, Zervos und die anderen Frauen der Lüge zu bezichtigen. Er sei aber selbst “ein Lügner und ein Frauenfeind”, der Zervos “erniedrigt und verunglimpft” habe.

Mehrere Frauen waren vor einem Jahr an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem ein Video von 2005 mit sexistischen Äußerungen Trumps veröffentlicht worden war.

(APA/ag.)