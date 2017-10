Trump stoppt “Obamacare”-Zahlungen an Versicherer

Donald Trump hat "Obamacare" weiterhin im Visier - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will Zahlungen an Versicherer zur Unterstützung der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama einstellen. Das Gesundheitsministerium sei auf Grundlage von Richtlinien des Justizministeriums zu dem Schluss gekommen, dass es keine Basis dafür gebe, sich an den Kosten zu beteiligen, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstagabend mit.