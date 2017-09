Trump stößt mit Plan für UNO-Reform auf Widerstand Russlands

Russland kündigte bereits an, Trumps Reform nicht mitzutragen - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump stößt mit seinen Plänen für eine Reform der Vereinten Nationen auf Widerstand Russlands. Bei einem hochrangigen Treffen am Montag in New York wollte Trump möglichst viele der 193 UNO-Mitgliedstaaten dazu bewegen, eine politische Absichtserklärung zu unterzeichnen.