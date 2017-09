Trump: Steuerreform “gewaltige” Entlastung für Mittelschicht

Trump sieht große Entlastung aud die US-Mittelschicht zukommen - © APA (AFP)

Der Mittelschicht in den USA wird Präsident Donald Trump zufolge von der geplanten Steuerreform kräftig profitieren. Die Entlastung werde für sie “gewaltig” ausfallen, sagte der Republikaner am Dienstag am Rande von Gesprächen mit Abgeordneten des Finanz- und Steuerausschusses im Repräsentantenhaus. So werde der pauschale Abzugsbetrag verdoppelt.