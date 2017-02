Trump stellte Weichen für Lockerungen für die Wall Street

Leinen los für die Wall Street - © APA (AFP)

Leinen los für die Wall Street: US-Präsident Donald Trump hat am Freitag die Weichen dafür gestellt, entscheidende Regelungen für die Finanzbranche in den USA zu lockern. Eine am Freitag im Weißen Haus in Washington unterzeichnete Anordnung fordert die Behörden auf, die entsprechenden Regelungen – erlassen von der Regierung Barack Obama – auf ihre Notwendigkeit hin unter die Lupe zu nehmen.