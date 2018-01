Trump spricht von "sehr guter Beziehung" zu Kim Jong-un

US-Präsident Donald Trump hat nach eigener Aussage wahrscheinlich ein gutes Verhältnis zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. In einem Interview mit dem "Wall Street Journal" sagte Trump, er unterhalte gute Beziehungen zu den Menschen. "Ich habe wahrscheinlich eine sehr gute Beziehung zu Kim Jong-un. (...) Ich denke, ihr seid da überrascht."

Der Frage, ob er mit Kim gesprochen habe, wich Trump aus. “Ich will das nicht kommentieren. Ich sage nicht, dass ich es habe oder nicht habe. Ich will das einfach nicht kommentieren.” Erst vor wenigen Tagen hatte sich Trump offen für einen direkten Kontakt mit Kim gezeigt und erklärt, er sei “absolut” bereit zu einem Telefonat mit ihm.

Auf dem Höhepunkt des Streits über Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm überzogen sich die USA und Nordkorea gegenseitig immer wieder mit Drohungen und Kriegsrhetorik. Trump und Kim lieferten sich einen verbalen Schlagabtausch. So titulierte der US-Präsident Kim als “kleinen Raketenmann”. Zuvor hatte Kim den US-Präsidenten einen “geistig verwirrten Greis” genannt. Daraufhin hatte Trump getwittert: “Warum sollte Kim Jong-un mich alt nennen, wenn ich ihn NIE klein und dick nennen würde.”

Unterdessen hat sich der US-Präsident bei Beratungen über ein neues Einwanderungsgesetz verächtlich über Migranten aus Afrika und Haiti geäußert. Die Zeitung “Washington Post” berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Teilnehmer der Gespräche, Trump habe gefragt, warum so viele Menschen aus “Drecksloch-Ländern” in die USA kämen.