Trump spricht von militärischer Option in Venezuela-Krise

US-Präsident Donald Trump zieht ein militärisches Eingreifen in der Venezuela-Krise in Betracht. Es gebe mehrere Möglichkeiten, darunter “eine militärische Option”, sagte Trump am Freitag überraschend in seinem Golfklub in Bedminster im US-Staat New Jersey.

In Venezuela tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition, mindestens 125 Menschen wurden bei den politischen Unruhen seit Anfang April getötet. Trump äußerte sich während einer kurzen Fragerunde zum Thema Nordkorea: "Wir haben viele Optionen für Venezuela, einschließlich einer militärischen, falls nötig." Es war nicht unmittelbar klar, was Trump damit meinte. Seine Äußerung fiel ohne Erläuterung oder Zusammenhang. Von militärischen Planspielen oder auch nur konkreteren Überlegungen in Sachen Venezuela ist seitens der US-Regierung nichts bekannt. (APA/Ag.)