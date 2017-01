Trump ernennt Reagan-Veteranen zum Handelsbeauftragten

Trump verlässt sich Insidern zufolge auf einen Politikveteranen - © APA (AFP)

Der künftige US-Präsident Donald Trump verlässt sich in seiner Handelspolitik auf einen Politikveteranen aus der Amtszeit von Ronald Reagan in den 1980er-Jahren. Der Republikaner ernannte Robert Lighthizer zum Handelsbeauftragten, wie sein Team am Dienstag mitteilte.