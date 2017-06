Trump bezeichnet Ex-FBI-Chef als Geheimnisverräter - © APA (AFP)

In einer ersten direkten Reaktion auf die Senatsanhörung von Ex-FBI-Chef James Comey hat sich US-Präsident Donald Trump in seiner Version der Dinge bestätigt gesehen. Trump sprach am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter von einer “vollständigen und umfassenden Rehabilitation” seiner selbst. Den Ex-FBI-Chef bezeichnete er in dem Tweet als Geheimnisverräter (“Leaker”).