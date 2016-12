Trump sichert Israel Unterstützung zu und kritisiert Obama

Trump will ein Freund Israels sein - © AFP

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Israel seine Unterstützung zugesichert und erneut scharfe Kritik an Amtsinhaber Barack Obama geäußert. “Wir dürfen Israel nicht länger mit solch totaler Verachtung und Respektlosigkeit behandeln”, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Israel habe in den USA einst einen “großartigen Freund” gehabt, dem sei aber nicht mehr so, schrieb er weiter.