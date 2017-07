Trump setzt Schimpftiraden gegen US-Moderatoren fort

Diese beiden sind Trump-Angriffen ausgesetzt - © APA (AFP)

Donald Trump setzt seine beleidigenden Tiraden gegen zwei US-Fernsehmoderatoren fort. “Verrückter Joe Scarborough und strohdumme (“dumb as a rock”) Mika (Brzezinski) sind keine schlechten Leute”, twitterte der US-Präsident am Samstag von seinem Golfclub in Bedminster aus. “Aber ihre Show mit geringen (Einschalt)quoten wird von ihren NBC-Bossen dominiert. Sehr schlecht!”, meinte Trump.