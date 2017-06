Trump setzt Feldzug gegen “Mainstream-Medien” fort

Die “Fake Mainstream Medien” würden alles versuchen, ihn von sozialen Medien fernzuhalten, twitterte Trump. “Sie hassen es, dass ich meine aufrichtige und ungefilterte Botschaft verbreiten kann.”

Für einige Aufmerksamkeit sorgt in den USA ein Programm namens “RealPressSecBot”, das Trumps Tweets in die optische Form offizieller Pressemitteilungen des Weißen Hauses gießt. Der Schöpfer des Programms will klarmachen, dass es sich bei Trumps Tweets nicht um flüchtige Einlassungen im Internet handle, sondern jedes Mal um offizielle Äußerungen des 45. Präsidenten der USA.

Für die “New York Times” kommentierte die Korrespondentin im Weißen Haus, Maggie Haberman: “Es handelt sich um Erklärungen des Präsidenten, die er auf Twitter macht. Sie “Tweets” zu nennen, verniedlicht sie.”

(APA/dpa)