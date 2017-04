Trump prangert zum Holocaust-Gedenktag Antisemitismus an

Trump sagt dem Antisemitismus den Kampf an - © APA (AFP/Getty)

Nach mehrfacher Kritik an Erklärungen seiner Regierung zum Holocaust hat US-Präsident Donald Trump dem Antisemitismus den Kampf angesagt. “Wir müssen Vorurteile und Antisemitismus ausmerzen, wo immer sie anzutreffen sind”, sagte Trump in einer vierminütigen Videobotschaft an die New Yorker Vollversammlung des Jüdischen Weltkongresses anlässlich des Holocaust-Gedenktags in Israel.