Trump ordnet Abbau der Bürokratie an

Trump unterzeichnete weiteren Erlass - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat am Montag einen Erlass zum Abbau der Bürokratie in Bundesbehörden unterzeichnet. Damit darf eine neue Vorschrift künftig nur erlassen werden, wenn zugleich zwei bestehende abgeschafft werden. Trump sprach vom größten Schritt zum Bürokratieabbau in der Geschichte der USA.