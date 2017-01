Trump nennt Vorwurf russischer Hackerangriffe “Hexenjagd”

Er bezog sich dabei auf eine China zugeschriebene Hacker-Attacke auf die US-Bundespersonalbehörde OPM in den Jahren 2014 und 2015.

Die Äußerungen fielen wenige Stunden, bevor sich Trump von Vertretern der Geheimdienste über die Hackerangriffe unterrichten lassen wollte. Trump hatte die Darstellung der Dienste wiederholt angezweifelt, dass die russische Regierung hinter den Attacken auf Computer der Demokraten steckt.

Trump erklärte, die Demokraten führten die Debatte über die Angriffe, um von ihrer Niederlage abzulenken. “Sie wurden bei der Wahl klar besiegt. Ich habe mehr Bezirke gewonnen als Ronald Reagan”, sagte er. “Das ist ihnen sehr peinlich. Zu einem gewissen Grad ist es eine Hexenjagd. Sie fokussieren sich da drauf.”

Die Regierung des scheidenden Präsidenten Barack Obama beschuldigt Moskau, sich mit den Hackerattacken in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben.

Trump wird sich nach Einschätzung eines einflussreichen Außenpolitikers an das Atomabkommen mit dem Iran halten. Eine plötzliche Aufkündigung der Vereinbarungen könnte eine Krise auslösen, sagte der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im Senat, Bob Corker, am Freitag. Er erwarte deswegen eher, dass die Vereinbarungen mit Teheran streng umgesetzt würden.

Der Republikaner Corker äußerte sich auf einer Veranstaltung der Mediengruppe Christian Science Monitor. Er galt nach der Wahl Trumps als ein Kandidat für den Posten des Außenministers. Trump entschied sich stattdessen für Rex Tillerson, bisher ExxonMobil-Chef.

In dem internationalen Abkommen hat sich der Iran verpflichtet, sein umstrittenes Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug werden die meisten Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Vor allem westliche Staaten verdächtigen das Ölförderland Iran, unter dem Deckmantel von Stromerzeugung und Forschung heimlich Atomwaffen entwickeln zu wollen. Die Führung in Teheran hat das stets zurückgewiesen. Trump hatte damit gedroht, das Abkommen aufzukündigen.

Indes bestätigte der US-Kongress gut zwei Monate nach der Präsidentschaftswahl in den USA Trumps Wahlsieg offiziell. In einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus in Washington wurde bekannt gegeben, dass der 70-Jährige 304 Wahlleute auf sich vereinigen konnte. Für die Demokratin Hillary Clinton stimmten 227 Wahlleute.

(APA/dpa)