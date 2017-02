Trump nennt in Tweet einige US-Medien “Feinde des Volkes”

Trump hatte am Donnerstag bei einer turbulenten Pressekonferenz im Weißen Haus die Medien scharf angegriffen. Er warf ihnen vor, Falschmeldungen über die Beziehungen seiner Regierung zu Russland zu verbreiten. Der Grad der “Unehrlichkeit” in den Medien sei “außer Kontrolle”, sagte der Rechtspopulist. Er warf einem Großteil der Medien vor, in einem Tonfall des “Hasses” über ihn zu berichten.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!