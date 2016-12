Trump muss sich bei Google Pokemon Go geschlagen geben

Bei den Google-Suchen kommt Donald Trump nicht an Pokemon Go vorbei. - © APA/AFP

Bei der US-Präsidentschaftswahl konnte ihn niemand stoppen, doch gegen den Hype um Pokemon Go ist auch der künftige US-Präsident Donald Trump machtlos: Das Smartphone-Spiel war in diesem Jahr weltweit der meistgesuchte Begriff bei Google, wie der US-Internetkonzern am Mittwoch bekanntgab.