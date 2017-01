Trump macht Obamas Pipeline-Stopp rückgängig

Trump setzt ein klares Signal - © APA (AFP)

Der neue US-Präsident Donald Trump will zwei umstrittene Pipeline-Projekte wieder aufnehmen, die sein Vorgänger Barack Obama gestoppt hatte. Trump unterzeichnete am Dienstag entsprechende Anordnungen. Es geht zum einen um die Keystone Pipeline, die von Kanadas Öl-Hochburg Calgary in die USA führt. Die zweite Pipeline befindet sich in North Dakota.