Trump macht Merkel keine Zugeständnisse im Handelsstreit

US-Präsident Donald Trump lässt die Europäer bis zuletzt im Unklaren, ob sie dauerhaft von den Importzöllen der USA auf Stahl und Aluminium ausgenommen werden. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel schaffte es am Freitag ebenso wenig wie zuvor Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Trump eine entsprechende Zusicherung abzuringen.

Trump beklagte, dass die EU im Handel mit den USA einen Überschuss von 151 Milliarden Dollar schreibe. Er setzte dem die Forderung nach einem “fairen, auf Gegenseitigkeit beruhenden Handel” entgegen. Trump kündigte an, mit Merkel über einen Abbau von Hürden für US-Exporte sprechen zu wollen. “Wir arbeiten daran, wir wollen es fairer machen, die Kanzlerin will es fairer machen”, unterstrich er. Merkel sagte, der deutsche Handelsüberschuss gegenüber den USA sinke bereits, müsse das aber noch weiter tun. Zugleich erinnerte sie Trump an die umfangreichen Aktivitäten deutscher Firmen mit vielen Jobs in den USA und deren große Exporte von dort aus.