Trump laut US-Sender für viel größeres Atomwaffenarsenal

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Bericht des Senders NBC gefordert, das Atomwaffenarsenal des Landes drastisch aufzustocken. In einer Konferenz mit seinen Sicherheitsberatern im Juli habe er gesagt, er wolle dieselbe Zahl Atomwaffen haben wie in den 1960er-Jahren, berichtete der Sender am Mittwoch unter Berufung auf drei Teilnehmer des Treffens.