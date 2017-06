Trump lässt US-Botschaft nicht nach Jerusalem verlegen

Trump belässt Botschaft in Tel Aviv - © APA (AFP/Archiv)

Trotz seines Wahlkampfversprechens lässt US-Präsident Donald Trump die US-Botschaft in Israel zunächst nicht von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Er unterzeichnete am Donnerstag einen Erlass, der den Umzug für sechs Monate verhindert, wie das Weiße Haus mitteilte. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums in Jerusalem wollte sich zu der Entscheidung zunächst nicht äußern.