Trump lässt Obamas Arktis-Bohrverbot überprüfen

Trump wittert großes Potenzial - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will die von seinem Vorgänger Barack Obama verhängten Einschränkungen für Öl- und Gasbohrungen in der Arktis und im Atlantik auf den Prüfstand stellen. Trump unterzeichnete am Freitag in Washington ein Dekret, das eine Überprüfung der Bohrverbote anordnet. Den USA entgingen dadurch “potenziell abertausende Jobs und Milliarden von Dollar”, erklärte Trump.