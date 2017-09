Trump lässt Kongress über junge Einwanderer entscheiden

Washington. Es war Trumps Vorgänger Barack Obama, der mit seiner Anordnung 2012 rund 800 000 Menschen die Möglichkeit verschaffte, legal im Land zu bleiben und auch dort zu arbeiten. Es wurde erwartet, dass das Weiße Haus noch am Dienstag das Ende des Programms verkünden würde, allerdings mit einem Aufschub von sechs Monaten. In dieser Zeit soll der Kongress eine rechtliche Lösung zum Schutz der Migranten ausarbeiten, die “Träumer” genannt werden.

Congress, get ready to do your job – DACA!

Das Interesse amerikanischer Bürger werde an erster Stelle stehen, schrieb Trump in einem zweiten Tweet: “Die vergessenen Männer und Frauen werden nicht länger vergessen sein.” Justizminister Jeff Sessions kündigte bereits ein Pressegespräch zu dem Thema an.

Make no mistake, we are going to put the interest of AMERICAN CITIZENS FIRST!

The forgotten men & women will no longer be forgotten.

— The Trump Train (@The_Trump_Train) 5. September 2017