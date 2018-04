Trump lädt Putin nach Washington ein

US-Präsident Donald Trump hat russischen Medien zufolge seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin nach Washington eingeladen.

Trump habe die Einladung während eines Telefonats der beiden Staatschefs ausgesprochen, meldete die Nachrichtenagentur RIA Novosti am Freitag unter Berufung auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Der US-Präsident habe das Thema mehrfach angesprochen. Trump habe zudem Interesse an einen Gegenbesuch in Moskau signalisiert. Putin sei seinerseits bereit, Trump zu treffen, habe Lawrow erklärt.