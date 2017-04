Trump kündigte Überprüfung von UNO-Beitragszahlungen an

Trump will die Zahlungen der USA an die UNO unter die Lupe nehmen - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat erneut eine Überprüfung der Beitragszahlungen seines Landes an die Vereinten Nationen angekündigt. “Wir müssen uns das UNO-Budget genauer anschauen. Die Kosten sind absolut außer Kontrolle geraten”, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit den Botschaftern der 15 Mitgliedsstaaten des UNO-Sicherheitsrats im Weißen Haus in Washington.