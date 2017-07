Trump und May trafen sich in Hamburg - © APA (AFP)

Die USA und das vor dem EU-Austritt stehende Großbritannien wollen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump schnell über ein bilaterales Handelsabkommen verhandeln. Die beiden Länder wollten “einen sehr kraftvollen Deal” aushandeln, sagte Trump am Samstag in Hamburg. Er hatte sich in der Früh am Rande des G-20-Gipfels mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May getroffen.