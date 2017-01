Trump kündigte erste Pressekonferenz seit Wahlsieg an

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg am 8. November angekündigt. Via Twitter teilte er mit, am Mittwoch nächster Woche in New York vor die Journalisten zu treten. Am Tag zuvor will sich der scheidende Präsident Barack Obama mit einer großen Rede von den Amerikanern verabschieden.

Die letzte richtige Pressekonferenz Trumps hatte im Juli stattgefunden. Seit seinem Wahlsieg am 8. November hat der 70-Jährige bei Auftritten nur sporadisch Fragen von Journalisten beantwortet. Seine Verlautbarungen beschränken sich ansonsten auf den Kurznachrichtendienst Twitter. Trump wollte ursprünglich schon Mitte Dezember gemeinsam mit seinen Kindern Einzelheiten dazu bekanntgeben, wer künftig seine Privatgeschäfte führen wird. Den Termin verschob er dann jedoch.