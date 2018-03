Trump überzieht Amazon mit Steuer-Schelte

US-Präsident Donald Trump hat sich Amazon vorgeknöpft und dem US-Internetkonzern vorgeworfen, zu wenig Steuern zu zahlen sowie der heimischen Wirtschaft zu schaden. Schon "lange vor der Wahl" zum Präsidenten habe er seine Bedenken geäußert, schrieb Trump am Donnerstag in einem Tweet. Der US-Präsident erklärte auch, dass der Online-Handelskonzern das US-Postwesen als "Boten" benutzen würde.

Amazon füge der US-Wirtschaft “riesige Verluste” zu und vertreibe tausende Händler vom Markt, schrieb Trump im Internetdienst Twitter weiter. Am Mittwoch hatte ein Bericht des Onlineportals Axios für Wirbel gesorgt, wonach sich Trump Amazon annehmen will. Reiche Freunde Trumps hätten sich an den Präsidenten gewandt und sich über den Niedergang von Einkaufszentren und Einzelhändlern geklagt, hieß es.