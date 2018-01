Trump-Konvoi rammt Polizisten und fährt weiter!

Unglaublich: Auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum hat ein Auto aus dem Konvoi des US-Präsidenten Donald Trump einen Polizisten angefahren.

Im Rahmen des Weltwirtschaftsforums ist es in Davos zu einem schmerzvollen Missverständnis gekommen. Ein Polizist steht am Straßenrand und kontrolliert alle heranfahrenden Autos. Dabei wollte er auch ein Auto aus Trumps-Konvoi anhalten. Der Beamte gibt dem Fahrer ein Handzeichen, will ihm den Weg versperren. Doch anstatt stehen zu bleiben, gibt der Fahrer des Wagens Gas und rammt dabei den Polizisten.