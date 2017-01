Trump kommt in Dortmund auf die Bühne

In Monologform hat der Autor und Schauspieler Daisey den Aufstieg Trumps bis zur Präsidentschaftswahl bissig aufs Korn genommen. In der deutschen Erstaufführung gibt es eine Erweiterung. Trump bekommt einen Dialogpartner, und die Geschehnisse werden über die Wahl hinaus eingeflochten, wie das Schauspiel Dortmund am Freitag mitteilte.

Regie führt Marcus Lobbes, die Rollen übernehmen Andreas Beck und Bettina Lieder. Beck spielte bereits in Dortmund in Daiseys Apple-Stück “Die Agonie und die Ekstase des Steve Jobs”. Premiere in Dortmund ist am 3. März.

(APA/dpa)