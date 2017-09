Trump kippt Schutzprogramm junger Einwanderer

Donald Trump hat das Daca-Programm beendet. - © APA

US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet das sogenannte Daca-Programm beendet, das hunderttausenden illegal in die USA eingereisten Menschen ein Aufenthaltsrecht gewährte. Ab sofort werde kein neuer Antrag geprüft, teilte Justizminister Jeff Sessions am Dienstag in Washington mit.