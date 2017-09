Trump inspirierte Clooney zu “Suburbicon”

George Clooney bei den Filmfestspielen Venedig - © APA (AFP)

Hollywoodstar George Clooney hat am Samstag in Venedig seinen mit Spannung erwarteten neuen Film “Suburbicon” vorgestellt, der vom Rassismus in den USA in den 1950er Jahren erzählt. Die Idee zu “Suburbicon” sei ihm gekommen, als er den Wahlkampfreden Donald Trumps über “den Bau von Mauern und die Minderheiten” zugehört habe, sagte Clooney.