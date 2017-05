Trump in Yad Vashem: Holocaust “dunkelste Stunde der Geschichte”

© AFP

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an sechs Millionen Juden erinnert, die von den Nazis ermordet wurden. Der Holocaust sei “die dunkelste Stunde der Geschichte” und das “grausamste Verbrechen gegen Gott und seine Kinder”, sagte er in Jerusalem.