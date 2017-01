Trump in Madame Tussauds Wachsfiguren-Kabinett schon im Amt

Ins Haar der Wachsfigur wurden Yak-Haare eingefügt - © APA (AFP/Getty)

Zumindest als Wachspuppe dem Amt gewachsen: Noch ist Donald Trump nicht ins Amt eingeführt, doch bei Madame Tussauds in London hat die Wachsfigur des designierten US-Präsidenten den Amtsvorgänger Barack Obama bereits ersetzt. Am Mittwoch platzierten Mitarbeiter des Museums die Figur in einer Kulisse des Weißen Hauses.