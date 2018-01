Trump hat Macron zu Besuch ins Weiße Haus eingeladen

US-Präsident Donald Trump hat den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für dieses Jahr zu einem Staatsbesuch in die USA eingeladen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, sagte ein US-Vertreter. Es ist der erste Staatsbesuch, den das Weiße Haus seit Trumps Amtsantritt vor rund einem Jahr bekannt gibt.

Das Verhältnis der beiden Politiker gilt als gut trotz zahlreicher Differenzen in zentralen Fragen wie etwa dem Klimaschutz. So hatte Macron scharfe Kritik an der Entscheidung des US-Präsidenten gegen das Pariser Klimaschutzabkommen geübt. Trump hatte im Juni vergangenen Jahres den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen angekündigt. Macron und Trump haben sich bereits mehrmals getroffen.