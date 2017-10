Trump geht per Erlass gegen Obamas Gesundheitsreform vor

Ein Erlass des Präsidenten ist weniger stark als ein Gesetz - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump geht per Erlass gegen Teile der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama vor. Der Präsident werde es am Donnerstag unter anderem vereinfachen, Minimalversicherungen abzuschließen, kündigte das Präsidialamt an. Zudem solle das Arbeitsministerium prüfen, ob bestimmte Vorschriften von Obamacare neu interpretiert werden könnten.