Trump geht auf Urlaub – 17 Tage Golfklub in New Jersey

Trump sagte im Wahlkampf, er werde keinen Urlaub machen - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump wird nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitag in den Sommerurlaub gehen. Nach Angaben von US-Medien wie “ABC News”, die das Weiße Haus zunächst nicht offiziell bestätigen wollte, verbringt Trump 17 Tage auf seinem Landsitz in Bedminster (New Jersey). Er hat dort einen Golfklub.