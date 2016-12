Trump gegen US-Vergeltung für mutmaßliche russische Hackerangriffe

“Ich glaube, Computer haben unser Leben sehr kompliziert gemacht. Das ganze Computerzeitalter hat dazu geführt, dass niemand so genau weiß, was eigentlich vor sich geht.” Trump sprach in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida, wo er die Feiertage verbringt.

Insider: Eskalation soll vermieden werden

Zuvor war aus US-Kreisen verlautet, die Regierung von Präsident Barack Obama werde am Donnerstag Strafmaßnahmen gegen Russland wegen der Hackerangriffe verkünden. Genaue Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zwei Insider erklärten jedoch, eine Eskalation solle vermieden werden. Auch der republikanische Senator Lindsey Graham kündigte am Mittwoch an, Russland müsse sich auf scharfe Sanktionen gefasst machen. Trump sagte, Grahams Aussage sei ihm nicht bekannt.

Moskau weist Vorwürfe zurück

Die Regierung in Moskau hat die US-Vorwürfe zurückgewiesen. Die US-Bundespolizei FBI, der Geheimdienst CIA und der Leiter der Nationalen Geheimdienste zeigen sich dagegen überzeugt, dass Russland hinter einer Serie von Angriffen auf Computer der Demokraten vor der Wahl am 8. November steckt. Hochrangigen US-Vertretern zufolge wird ebenfalls davon ausgegangen, dass Russland Trump im Wahlkampf gegen seine demokratische Rivalin Hillary Clinton unterstützen wollte. Der Milliardär hat wiederholt den russischen Präsidenten Wladimir Putin gelobt.

Putin-Schützenhilfe für Trump?

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hatte im Sommer gehackte E-Mails von Mitgliedern und Mitarbeitern des Parteivorstandes der Demokraten veröffentlicht. Der Geheimdienst CIA kam laut Berichten zu der Einschätzung, dass Russland durch die Cyberattacken gezielt in die Wahl eingegriffen habe, um Donald Trump zum Sieg zu verhelfen. Obama hatte vor einigen Tagen deutlich wie nie Vergeltung für die Angriffe angekündigt.

