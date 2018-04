Trump für koreanische Grenze als Ort des Gipfels mit Kim

US-Präsident Donald Trump legt als Ort für das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den Ort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze nahe. Trump twitterte, es würden mehrere Länder für ein Treffen erwogen. "Aber wäre das Haus des Friedens / Haus der Freiheit an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea nicht ein repräsentativerer, wichtigerer und bleibender Ort als ein Drittland?"

Trump fügte hinzu: “Just asking!” – Er wolle ja nur einmal fragen. In Panmunjom hatten sich am Freitag auch Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae-in in einer historischen Begegnung getroffen. Es liegt zu beiden Seiten der Grenze in der demilitarisierten Zone Nord- und Südkoreas.