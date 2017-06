Trump erleidet im Kampf um Einreiseverbot weitere Niederlage

Der Fall dürfte vom Obersten Gerichtshof entschieden werden - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem vorübergehenden Einreiseverbot für Bürger aus sechs muslimischen Staaten eine weitere juristische Niederlage erlitten. Ein Berufungsgericht in San Francisco bestätigte am Montag weitgehend eine Entscheidung eines Richters in Hawaii, der Teile von Trumps Erlass im März außer Kraft gesetzt hatte.