Trump dürfte demnächst schärfere Kuba-Politik präsentieren

Der US-Präsident will Wahlkampfversprechen einlösen - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will die von seinem Vorgänger Barack Obama eingeleitete liberalere Kuba-Politik Insidern zufolge zum Teil wieder rückgängig machen. Trump wolle in den kommenden Tagen bei einem Besuch in Miami seinen neuen Kuba-Kurs erläutern, sagten US-Regierungsvertreter am Freitag. Dabei könne es um verschärfte Regeln für den Handel und Reisen gehen, so wie im Wahlkampf angekündigt.