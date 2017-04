Trump droht vor Verhandlungen erneut mit NAFTA-Kündigung

Im Wahlkampf hatte Trump mehrfach mit dem Aus für NAFTA gedroht. “Ich war wirklich darauf verengt, NAFTA zu kündigen”, sagte er jetzt. Kanada und Mexiko hätten ihm jedoch versprochen, das Abkommen noch einmal neu zu verhandeln, was zu seinem Sinneswandel geführt habe. Trump hat schon die Gespräche über ein transpazifisches Abkommen gestoppt. Er kündigte auch an, einen bestehenden Vertrag mit Südkorea ändern zu wollen, der “schrecklich” sei.

Das NAFTA-Abkommen hat die meisten Handels- und Zollschranken zwischen den USA, Kanada und Mexiko beseitigt. Laut Trump führt dies aber zu einem unfairen Wettbewerb und kostet Arbeitsplätze in den USA. Kürzlich hatte er Zölle für Holzeinfuhren aus Kanada wieder eingeführt. “Ich will Kanada nicht schaden und ich will Mexiko nicht schaden”, sagte Trump. “Sie haben darum gebeten, neu zu verhandeln und ich habe ‘Ja’ gesagt.” Er habe zuvor Anrufe von Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto als auch von Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau bekommen.

Auf die Frage, was für ihn ein akzeptables Abkommen sein könnte, sagte Trump: “Offene Märkte, offene Grenzen für den Handel, keine staatlichen Subventionen, die es für unsere Leute unmöglich machen, wettbewerbsfähig zu sein.”

Trudeau sagte, er habe bei Trump darauf gedrängt, das Abkommen nicht zu kündigen. Dies würde sonst kurz- und mittelfristig sehr schmerzhaft sein. “Das ist nichts, was einer von uns wollen könnte. So haben wir uns darauf verständigt, an die Arbeit zu gehen und nach Wegen zu suchen, um NAFTA zu verbessern.”

Trump kündigte auch an, nach Abschluss der NAFTA-Gespräche werde er sich um das Freihandelsabkommen mit Südkorea kümmern. Dies besteht seit 2011. Seitdem hat sich das Handelsbilanzdefizit der USA mit dem asiatischen Land mehr als verdoppelt. “Es ist ein schrecklicher Vertrag und wir werden ihn neu verhandeln oder kündigen.”

Mexiko und Kanada sehen die von den USA angestrebte Neuverhandlung als Chance. Es bestehe die Möglichkeit, den Vertrag zum Nutzen aller drei Länder zu aktualisieren, teilte die mexikanische Regierung am Donnerstag nach einem Telefonat zwischen Präsident Enrique Pena Nieto und Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau mit.

Zuvor war US-Präsident Donald Trump vorerst von seiner Drohung abgerückt, er werde das Freihandelsabkommen notfalls aufkündigen. Der Austritt der USA aus NAFTA sei ein Schock für das System, sagte Trump am Donnerstag. Er wolle das Abkommen stattdessen neu verhandeln. Er hatte NAFTA mehrfach als “schlechtesten Deal aller Zeiten” bezeichnet. Unter anderem ist Trump der Auffassung, dass durch den Freihandel zahlreiche Jobs von den USA nach Mexiko verlagert wurden.

Seit 1994 sind die USA, Kanada und Mexiko über das Freihandelsabkommen verbunden. Schrittweise wurden fast alle Zölle abgebaut. Der Binnenmarkt umfasst 444 Millionen Menschen und verfügt über eine gemeinsame Wirtschaftsleistung von rund 17 Billionen US-Dollar (15,6 Billionen Euro). Der trilaterale Handel beträgt fast eine Billion US-Dollar.

(APA/dpa/ag.)