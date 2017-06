Eskalation am Golf: Was Trump und russische Hacker mit der Katar-Krise zu tun haben

US-Präsident Donald Trump hat sich in der Krise mehrerer arabischer Länder mit dem Golf-Emirat Katar um eine Einigung bemüht. In einem Telefonat mit dem saudi-arabischen König Salman habe Trump am Dienstagabend die Notwendigkeit der Einheit der Golfstaaten betont, teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Die beiden hätten darüber gesprochen, dass die Finanzierung von Terrororganisationen und die Förderung des Extremismus durch alle Nationen in der Region verhindert werden müsse. Trump bekräftigte in dem Gespräch demnach, dass ein einheitlicher Golfkooperationsrat unabdingbar für die Bekämpfung des Terrorismus und die Förderung regionaler Stabilität sei. Verbindungen zu Terrororganisationen Kurz zuvor hatte Trump den Boykott Katars durch mehrere Nachbarländer noch als positives Resultat seiner Nahost-Politik beschrieben. Es sei “so gut zu sehen”, dass sein kürzlicher Besuch in Saudi-Arabien “sich bereits auszahlt”, schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Saudi-Arabien und seine Verbündeten Bahrain, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am Montag die diplomatischen Beziehungen zu Katar überraschend gekappt. Begründet wurde dies unter anderem mit Verbindungen Dohas zu “Terrororganisationen”. Der türkische Präsident Erdogan kritisierte unterdessen die Isolation des Golf-Emirats. Die derzeitige Lage nütze “keinem der Länder in der Region”, sagte Erdogan am Dienstag vor türkischen Diplomaten in Ankara. Zugleich lobte er die Zurückhaltung Katars, das keine Gegenmaßnahmen ergriffen habe. Ist die Krise eine Intrige russischer Hacker? Wie jetzt bekannt wurde, soll die diplomatische Krise mit Katar auf eine von russischen Hackern initiierte Fehlinformationskampagne zurückzuführen. Russische Hacker hätten eine “Fake News”-Geschichte bei der staatlichen Nachrichtenagentur Katars platziert, die Saudi-Arabien und mehrere andere Staaten zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Katar veranlasst habe, berichtete der US-Sender CNN am Dienstag unter Berufung auf US-Geheimdienstmitarbeiter. “Isolation Katars als Machtkampf” ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary spricht über die Isolation von Katar, deren Auswirkungen und die Hintergründe des überraschenden Beziehungsabbruchs.

