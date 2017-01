Trump deutet Enthüllung zu mutmaßlichem Hackerangriff an

Trump will Informationen über nicht-russische Urheber haben - © APA (AFP)

Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat eine Enthüllung zu den mutmaßlichen russischen Hackerangriffen während des Wahlkampfs in Aussicht gestellt. Dahinter könnte jemand anders stecken, sagte Trump am Samstag zu Journalisten vor dem Beginn von Neujahresfeiern auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida.