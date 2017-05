Trump besucht Ende Mai Israel, Saudi-Arabien und den Vatikan

Der US-Präsident geht auf Reisen - © APA 8AFP)

Seine erste Auslandsreise wird US-Präsident Donald Trump nach Israel, Saudi-Arabien und in den Vatikan führen. Das bestätigte Trump am Donnerstag in Washington. Nach Angaben aus dem Vatikan wird Papst Franziskus den US-Präsidenten am 24. Mai empfangen. Zuvor werde er aber Saudi-Arabien und Israel besuchen, sagt Trump.