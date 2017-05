Trump bespricht mit arabischen Staatschefs Waffengeschäft

Zuvor traf Trump den König des Golfstaats Bahrain, Hamad bin Isa al-Khalifa, und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi.

Große Waffenlieferungen aus den USA vereinbart

“Eine der Sachen, über die wir diskutieren werden, ist der Kauf von jeder Menge schöner militärischer Ausrüstung, weil das niemand macht wie die Vereinigten Staaten”, sagte Trump zu Beginn des Gesprächs mit Scheich Tamim nach Angaben von mitreisenden Journalisten. Für die USA bedeute das “Jobs”, für die Region “großartige Sicherheit”.

Donald J. Trump on Twitter Great to be in Riyadh, Saudi Arabia. Looking forward to the afternoon and evening ahead. #POTUSAbroad

Die USA und Saudi-Arabien hatten bereits am Samstag am ersten Tag von Trumps Besuch in Riad ein Waffengeschäft in Höhe von rund 110 Milliarden Dollar (knapp 100 Mrd. Euro) abgeschlossen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll Saudi-Arabien sogar Waffen im Wert von etwa 350 Mrd. Dollar aus den USA kaufen.

Beim Treffen mit Al-Sisi nahm der US-Präsident eine Einladung zu einem Besuch in Ägypten an. “Wir werden das unbedingt sehr bald auf die Liste setzen”, sagte Trump bei dem Gespräch in Riad. Trump lobte zugleich die Sicherheit in Ägypten, die “sehr stark” zu sein scheine. Sisi rühmte den US-Präsidenten als “einzigartige Persönlichkeit, die in der Lage ist, das Unmögliche zu tun”. Ägyptens autokratischer Staatschef und Trump pflegen seit dessen Amtsantritt enge Beziehungen.

Melania Trump on Twitter Enjoyed talking to the incredible women working hard @GE_Saudi service center. Great strides being made towards the empowerment of women.

Trump besucht am Montag Israel

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu will indes nach eigenen Worten mit Trump über Möglichkeiten zur Wiederbelebung des Friedensprozesses mit den Palästinensern sprechen. Netanyahu sagte am Sonntag bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem: “Ich werde mit dem Präsidenten Trump über Wege zur weiteren Stärkung unseres robusten Bündnisses sprechen.”

Man wolle die Sicherheitszusammenarbeit weiter ausbauen. “Wir werden auch über Wege sprechen, den Frieden voranzubringen”, sagte er. Die letzten Friedensverhandlungen unter US-Vermittlung waren 2014 unter der Obama-Regierung gescheitert. Das Verhältnis zwischen Obama und Netanyahu war gestört. An Trump gerichtet sagte Netanyahu nun: “Die Bürger Israels werden Sie mit offenen Armen empfangen.” Trump beginnt am Montag seinen ersten Besuch in Israel und den Palästinensergebieten.

Grundsatzrede zum Islam am Sonntag

In Riad wird Trump am Sonntag noch an einem Treffen des Golfkooperationsrates und einem US-islamischen Gipfel mit Dutzenden Staatschefs teilnehmen, auf dem er auch eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede zum Islam halten wird.

(APA/dpa)