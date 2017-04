US-Präsident Donald Trump hat eine Großkundgebung an seinem 100. Amtstag zu einem mehrminütigen Angriff auf die Medien genutzt. “Medienunternehmen wie CNN und MSNBC sind Fake News”, sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) in Harrisburg. Er warf den Journalisten vor, die Bilanz über seine ersten Wochen im Amt absichtlich zu verzerren und nur schlecht über ihn zu berichten.

Der Präsident spottete auch über das zur gleichen Zeit stattfindende Galadinner der Journalisten, die über das Weiße Haus berichten. "In einem Hotel-Ballsaal in unserer Hauptstadt hat sich gerade eine große Gruppe von Hollywood-Schauspielern und Washingtoner Medien versammelt, um sich zu trösten", sagte Trump. Er sei froh, dass er nicht dort sei. Trump ist der erste Präsident seit 36 Jahren, der dieser traditionellen Veranstaltung fernbleibt. (APA/dpa)