Trump-Anwalt Cohen muss sich vor Gericht äußern

Die Ermittlungen gegen den Anwalt von US-Präsident Donald Trump zielen hauptsächlich auf das Geschäftsgebaren von Michael Cohen ab. Obwohl Cohen Anwalt sei, habe er mehrere Einkommensquellen, erklärte das Justizministerium. Wegen Verstößen in diesem Zusammenhang werde gegen ihn ermittelt. Der 51-Jährige soll laut Medienberichten am Montag vor Gericht aussagen.

Mehrere E-Mail-Konten von Cohen seien seit längerer Zeit überwacht worden, erklärte am Freitag der stellvertretende Bundesanwalt von Manhattan, Robert Khuzami. Die Razzien in Cohens Büros am vergangenen Montag seien das Ergebnis “monatelanger” Ermittlungen. Viele Vorwürfe gegen den langjährigen Trump-Vertrauten stünden nicht im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Anwalt, sondern mit seiner Tätigkeit als Geschäftsmann, hieß es in dem Dokument der Staatsanwaltschaft.