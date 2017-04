Trump akzeptiert Obamas Flüchtlingsdeal mit Australien

Das machte Trumps Stellvertreter, US-Vizepräsident Mike Pence, am Samstag bei einem Besuch in Sydney deutlich. “Wir werden diese Vereinbarung akzeptieren aus Respekt vor dieser enorm wichtigen Allianz”, sagte Pence.

USA muss 1.250 Flüchtlinge aufnehmen

In dem unter Obama geschlossenen Abkommen verpflichten sich die USA, bis zu 1.250 Flüchtlinge aufzunehmen, die sich in australischen Lagern in den Pazifikstaaten Papua-Neuguinea und Nauru aufhalten. Im Gegenzug sollen Flüchtlinge aus El Salvador, Guatemala und Honduras nach Australien reisen. Trump hatte die Vereinbarung als “blödsinnig” bezeichnet. Kurz nach seinem Amtsantritt im Jänner hatte der US-Präsident mit Turnbull über das Thema gesprochen. Medienberichten zufolge lieferten sich die beiden ein scharfes Wortgefecht, bei dem Trump ausfällig geworden sei.

Einhaltung wider Willen

Pence betonte nun, das Abkommen werde zwar eingehalten. Aber dies bedeute nicht, “dass wir es schätzen”. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem australischen Ministerpräsidenten Malcolm Turnbull bekräftigte er, die für die USA bestimmten Flüchtlinge würden genau überprüft.

(APA/ag.)