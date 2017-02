Trump ätzt über Schwarzeneggers Einschaltquoten

Der neue US-Präsident spottete nun in seiner Rede in Washington, Schwarzeneggers Quoten seien ein “totales Desaster”. Seit dem Einstieg des Schauspielers und früheren kalifornischen Gouverneurs seien die Quoten “direkt den Bach ‘runter gegangen”. Er wolle deshalb für Schwarzenegger und seine Quoten beten, sagte Trump. Er forderte das Publikum auf, sich an diesem Gebet zu beteiligen. Schwarzenegger hatte ihm im Wahlkampf die Unterstützung verweigert.

Das “National Prayer Breakfast” (“Gebetsfrühstück”) ist ein alljährliches Treffen von Repräsentanten aus Religionsgemeinschaften und Politik, das dem Meinungsaustausch über politische und weltanschauliche Barrieren hinweg dienen soll.

Schwarzenegger konterte prompt – und ebenfalls mit ätzendem Spott. “Donald, ich habe einen Vorschlag: Warum tauschen wir nicht die Posten?”, sagte er in einem kurzen Webvideo. Dann könnten “die Menschen wieder ruhig schlafen”.

Trump hatte sich bereits zu Jahresbeginn über Schwarzenegger lustig gemacht – und seine eigenen Einschaltquoten bei “Celebrity Apprentice” gerühmt. “Wow, die Quoten liegen vor, und Arnold Schwarzenegger wurde versenkt (oder zerstört) im Vergleich zur Einschaltquoten-Maschine DJT”, schrieb Trump damals im Kurzbotschaftentdienst Twitter. Das Kürzel steht für “Donald J. Trump”.

Trump hatte die Fernsehsendung jahrelang moderiert. Er ist auch weiterhin ihr Ko-Produzent.

(APA/ag.)